В Перми откроется краевой центр поддержки экспорта

Прикамье стал пилотным регионом по внедрению регионального экспортного стандарта. Первым мероприятием центра станет семинар по выходу на рынок Китая, призванный поддержать одно из приоритетных направлений внешнеэкономических связей региона. На семинаре рассмотрят вопросы поиска партнеров, нюансы переговорного процесса, национальные особенности ведения бизнеса, перспективы торгово-экономического сотрудничества с провинцией Цзянси.

Также центр поддержки экспорта с сентября по ноябрь 2017 года проведет серию семинаров и бизнес-миссий в Казахстан, Венгрию, Китай и Узбекистан, а также примет бизнес-делегацию из Беларуси.

Кроме того, центр организует образовательный курс для начинающих экспортеров «Школа экспорта» и проведёт конкурс «Лучший экспортер года».

По данным Российского экспортного центра, в первом полугодии 2017 года Пермский край увеличил объём экспорта на 5,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объём экспорта в первом полугодии составил 2,49 млрд долларов. По объёму экспорта регион занимает 15 место среди субъектов РФ.

Основные направления экспорта из Пермского края: Бразилия, Нидерланды, Китай, Бельгия. Основные экспортные товарные группы: удобрения, топливо, продукты неорганической химии и деревообработки, бумага, механическое оборудование и техника.