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11:09 (мск), источник: РИА Крым

У добытчика песка на озере Донузлав могут отозвать лицензию

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). Жители Евпатории и представители общественных организаций обратились в правительство Крыма с просьбой остановить добычу песка на озере Донузлав.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила крымский вице-премьер Лариса Опанасюк на заседании Совета министров РК во вторник.

«Люди сообщили, что на озере Донузлав севастопольская фирма — дачный лодочный кооператив — установила какое-то специализированное насосное оборудование и по трубопроводу откачивает песок из озера», — рассказал Опанасюк.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов дал поручения Министерству экологии и природных ресурсов РК и руководству администрации Евпатории изучить ситуацию и до конца этой недели принять решение по этому вопросу.

«На этой неделе все решения там должны быть приняты. В случае, если там и общественность возражает, и (добыча песка) не соответствует никаким требованиям, лицензия будет отозвана», — сказал председатель крымского правительства.

В марте этого года заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Алексей Яценко сообщил, что добычу песка на озере Донузлав осуществляют три лицензированных недропользователя.

По словам замминистра, Минэкологии Крыма не рассматривает возможность остановить добычу песка на озере Донузлав.

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