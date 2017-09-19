У добытчика песка на озере Донузлав могут отозвать лицензию
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). Жители Евпатории и представители общественных организаций обратились в правительство Крыма с просьбой остановить добычу песка на озере Донузлав.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). Жители Евпатории и представители общественных организаций обратились в правительство Крыма с просьбой остановить добычу песка на озере Донузлав.
Об этом сообщила крымский
«Люди сообщили, что на озере Донузлав севастопольская фирма — дачный лодочный кооператив — установила
«На этой неделе все решения там должны быть приняты. В случае, если там и общественность возражает, и (добыча песка) не соответствует никаким требованиям, лицензия будет отозвана», — сказал председатель крымского правительства.
В марте этого года заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Алексей Яценко сообщил, что добычу песка на озере Донузлав осуществляют три лицензированных недропользователя.
По словам замминистра, Минэкологии Крыма не рассматривает возможность остановить добычу песка на озере Донузлав.