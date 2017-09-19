У добытчика песка на озере Донузлав могут отозвать лицензию

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила крымский вице-премьер Лариса Опанасюк на заседании Совета министров РК во вторник.

«Люди сообщили, что на озере Донузлав севастопольская фирма — дачный лодочный кооператив — установила какое-то специализированное насосное оборудование и по трубопроводу откачивает песок из озера», — рассказал Опанасюк.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов дал поручения Министерству экологии и природных ресурсов РК и руководству администрации Евпатории изучить ситуацию и до конца этой недели принять решение по этому вопросу.

«На этой неделе все решения там должны быть приняты. В случае, если там и общественность возражает, и (добыча песка) не соответствует никаким требованиям, лицензия будет отозвана», — сказал председатель крымского правительства.

В марте этого года заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Алексей Яценко сообщил, что добычу песка на озере Донузлав осуществляют три лицензированных недропользователя.