Жителям Омской области запретили торговать свининой

Губернатор Омской области Виктор Назаров 15 сентября подписал указ об отмене карантина на территории Калачинского района, введенного в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Как удалось выяснить «СуперОмску», на территории района до 17 марта 2018 года будут действовать ограничения на вывоз, реализацию и закуп у населения свинины.