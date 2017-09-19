Жителям Омской области запретили торговать свининой
Ограничения введены на территории Калачинского района Омской области.
Ограничения введены на территории Калачинского района Омской области.
Губернатор Омской области Виктор Назаров 15 сентября подписал указ об отмене карантина на территории Калачинского района, введенного в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Как удалось выяснить «СуперОмску», на территории района до 17 марта 2018 года будут действовать ограничения на вывоз, реализацию и закуп у населения свинины.
Реализацией указа займется главное управление ветеринарии Омской области. Контрольные функции возложены на главу регионального Минсельхозпрода Максима Чекусова.