Все муниципалитеты Башкирии представили паспорта готовности к зиме
УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Все муниципальные районы и городские округа Башкортостана предоставили паспорта готовности муниципальных образований к прохождению
УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Все муниципальные районы и городские округа Башкортостана предоставили паспорта готовности муниципальных образований к прохождению
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