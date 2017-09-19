Все муниципалитеты Башкирии представили паспорта готовности к зиме

Об этом было заявлено на совещании подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду регионов Поволжья под председательством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева.

Так, по данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана, в регионе произведена замена 129,3 км тепловых сетей и 204 км водопроводных сетей. Завершен капитальный ремонт 667 многоквартирных домов. Работы, связанные с подготовкой домов к функционированию в зимних условиях, завершены в установленные сроки. Организации жилищно-коммунального комплекса полностью укомплектованы ремонтным персоналом, на всех коммунальных предприятиях созданы нормативные запасы резервного топлива. На сегодняшний день к зиме подготовлено 100% жилищного фонда.

Олег Машковцев определил ряд проблемных вопросов, которые могут повлиять на бесперебойное функционирование жилищно-коммунального хозяйства в отопительный сезон в округе. В ходе совещания также отмечена необходимость принятия дополнительных мер по усилению надзора в сфере расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы.