В Перми на перекрестках появятся новые мини-кольца

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», «на перекрестках будет организовано круговое движение малого диаметра. Изменения вводятся в целях повышения безопасности водителей и пешеходов, а также для повышения пропускной способности перекрестков. Дорожное движение на этих участках будет организовано по аналогии с перекрестками улицы Советская и Куйбышева, Советская и 25 Октября, на которых приоритет также отдан транспорту, движущемуся по кольцу».