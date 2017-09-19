Омским фермерам выплатили 26 миллионов за свиней, убитых за время эпидемии африканской чумы

Источник: РИА "Новости"

Главное управление ветеринарии Омской области обнародовало данные по африканской чуме свиней.

Начиная с момента возникновения эпидемии, уничтожены 14 698 голов массой 908 тонн. Если с 14 июля зарегистрировано 32 очага инфекции, то на сегодняшний день их осталось 8.

— Омская областная ветлаборатория с 11 июля по 15 сентября исследовала более 1,9 тысяч проб биоматериалов животных. Генетический материал возбудителя АЧС был обнаружен в 118 пробах, в том числе в 3 инфицированных объектах и 27 населенных пунктах в 12 районах Омской области, — сообщили в ведомстве.

Также говорится, что фермерам, у которых пришлось уничтожить «пятачков», выплачены 26 миллионов рублей.