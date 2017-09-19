Омским фермерам выплатили 26 миллионов за свиней, убитых за время эпидемии африканской чумы
В регионе остались 8 очагов АЧС.
В регионе остались 8 очагов АЧС.
Главное управление ветеринарии Омской области обнародовало данные по африканской чуме свиней.
Начиная с момента возникновения эпидемии, уничтожены 14 698 голов массой 908 тонн. Если с 14 июля зарегистрировано 32 очага инфекции, то на сегодняшний день их осталось 8.
— Омская областная ветлаборатория с 11 июля по 15 сентября исследовала более 1,9 тысяч проб биоматериалов животных. Генетический материал возбудителя АЧС был обнаружен в 118 пробах, в том числе в 3 инфицированных объектах и 27 населенных пунктах в 12 районах Омской области, — сообщили в ведомстве.
Также говорится, что фермерам, у которых пришлось уничтожить «пятачков», выплачены 26 миллионов рублей.
Напомним, что источник возникновения африканской чумы до сих пор не найден. Также существовали несколько версий о причинах ее распространения, но ни одна официально не подтверждена.