Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Леди Гага больна фибромиалгией. Что это такое?
Армения допустила возврат части территорий
Озеро разговаривает с рыбаком: странное видео взбудоражило Сеть
Спортсмен-ходок Николай Иванов погиб на юго-востоке Москвы
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Ким Чен Ын назвал конечную цель КНДР
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ узнали, почему США отказались от плана России по Донбассу
Эксперт: штурмовик "Суперграч" – это летающий танк
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Лучшие снимки Cassini
11:30 (мск), источник: Om1.ru

Омским фермерам выплатили 26 миллионов за свиней, убитых за время эпидемии африканской чумы

В регионе остались 8 очагов АЧС.

Источник: РИА "Новости"

Главное управление ветеринарии Омской области обнародовало данные по африканской чуме свиней.

Начиная с момента возникновения эпидемии, уничтожены 14 698 голов массой 908 тонн. Если с 14 июля зарегистрировано 32 очага инфекции, то на сегодняшний день их осталось 8.

— Омская областная ветлаборатория с 11 июля по 15 сентября исследовала более 1,9 тысяч проб биоматериалов животных. Генетический материал возбудителя АЧС был обнаружен в 118 пробах, в том числе в 3 инфицированных объектах и 27 населенных пунктах в 12 районах Омской области, — сообщили в ведомстве.

Также говорится, что фермерам, у которых пришлось уничтожить «пятачков», выплачены 26 миллионов рублей.

Напомним, что источник возникновения африканской чумы до сих пор не найден. Также существовали несколько версий о причинах ее распространения, но ни одна официально не подтверждена.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Омским фермерам выплатили 26 миллионов за свиней,убитых за время эпидемии африканской чумы
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ
Правительство РФ утвердило размер премий за медали на Олимпиаде
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Агутин снялся в фильме вместе с Безруковым: первые кадры Популярный певец и наставник шоу «Голос» дебютировал в кино
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь