Депутат Госдумы вступился за приморских сельхозпроизводителей

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.

Депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский подключился к урегулированию ситуации задолженности тепличных хозяйств за тепловую энергию. Конфликт энергетиков и двух единственных тепличных хозяйств Приморья длится в течение двух месяцев. Причина — долг за тепловую энергию, которую им поставляет АО «ДГК». В общей сложности это 41 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на пресс-службу ФППК.

«Наше производство сезонное. Сегодня мы посадили огурцы, а вырастут они только в декабре. Тогда мы начнем их продавать и сможем рассчитываться за долги, как это и было в течение последних тридцати лет», — рассказал директор ФГУП «Дальневосточное» в Артеме Владимир Сидоренко.

По его словам, производители не понимают, что произошло в этом году. В течение двух месяцев они пытались предотвратить отключение от тепла, которое понадобится теплицам уже через две недели.

«Все, что нам нужно, начать переговоры о реструктуризации долга», — отметил Владимир Сидоренко.

По его словам долг тепличных хозяйств составляет один процент в сумме общей дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии Приморского края. «Дальневосточное» и «Лазурный» готовы гарантировать оплату при условии отсрочки платежа. Именно так решался вопрос каждый год ранее.

Как сообщила директор ДЭМ «Лазурное» в Партизанске Наталья Дубовцева, теплицы строились как технологические холодильники для ТЭЦ. Кроме того, это была возможность в промышленных масштабах обеспечить население свежими овощами и зеленью зимой высокого качества.

Сегодня оба тепличных хозяйства являются крупнейшими потребителями тепловой энергии в Артеме и Партизанске, дисциплинированными налогоплательщиками и работодателями. На обоих предприятиях работники объединены в профсоюз.

Как сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, депутат от Приморья Виктор Пинский, по просьбе коллективов этих предприятий, он уже подключился к урегулированию ситуации. Состоялись два телефонных разговора на эту тему с генеральным директором ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым, а позже — с генеральным директором ПАО «ДЭК» Виктором Милушем.

Политик убежден, что решение вопроса, с которым к нему обратились сельхозпроизводители, должно быть найдено. Слишком велика цена ошибки — край может потерять целую отрасль защищенного грунта.