В Крыму временно не будут начислять пеню за неуплату счетов по капремонту
До конца года на полуострове собираются отремонтировать 195 многоквартирных домов.
До конца года на полуострове собираются отремонтировать 195 многоквартирных домов.
Крымчанам, которые с опозданием оплачивают взносы за капремонт, пока что не будет начисляться пеня. Такое решение приняло правительство РК.
— Начисление пени временно отменено, связано это с тем, что нужно решить вопрос с льготниками, — сообщил гендиректор Крымского республиканского единого информационного расчетного центра Денис Галахов.
Напомним, пеню за неуплату счетов по капремонту в Крыму собирались начислять с 1 июля.
До конца года по программе капремонта в РК планируется отремонтировать195 домов, причем не в одном
ВАЖНО.
Здесь вы можете посмотреть, когда конкретный дом попадет под программу капремонта. Для этого нужно ввести название муниципального образования, населенный пункт, улицу и номер дома.