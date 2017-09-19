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12:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму временно не будут начислять пеню за неуплату счетов по капремонту

До конца года на полуострове собираются отремонтировать 195 многоквартирных домов.

Источник: Reuters

Крымчанам, которые с опозданием оплачивают взносы за капремонт, пока что не будет начисляться пеня. Такое решение приняло правительство РК.

— Начисление пени временно отменено, связано это с тем, что нужно решить вопрос с льготниками, — сообщил гендиректор Крымского республиканского единого информационного расчетного центра Денис Галахов.

Напомним, пеню за неуплату счетов по капремонту в Крыму собирались начислять с 1 июля.

До конца года по программе капремонта в РК планируется отремонтировать195 домов, причем не в одном каком-то регионе, а во всех 25 муниципалитетах.

ВАЖНО.

Здесь вы можете посмотреть, когда конкретный дом попадет под программу капремонта. Для этого нужно ввести название муниципального образования, населенный пункт, улицу и номер дома.

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