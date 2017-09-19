Кабмин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о продаже Дома Финляндии в Петербурге
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму межправсоглашение о продаже Финляндии помещений в
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму межправсоглашение о продаже Финляндии помещений в
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В сопроводительных материалах отмечается, что «между
Здание, в котором располагаются помещения, было торжественно открыто как Дом Финляндии главами правительств России и Финляндии Владимиром Путиным и Матти Ванханеном «в 2009 году, а в 2015 году финляндская сторона обратилась с предложением о выкупе», отмечается в пояснительной записке.