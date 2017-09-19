Кабмин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о продаже Дома Финляндии в Петербурге

Соответствующее российско-финское соглашение было подписано 4 июля 2017 года. Речь идет о продаже Дома Финляндии на ул. Большая Конюшенная в Санкт-Петербурге, который был передан ранее в долгосрочную аренду финской стороне.

В сопроводительных материалах отмечается, что «между Санкт-Петербургом и автономной некоммерческой организацией науки и культуры “Институт Финляндии в Санкт-Петербурге” … был заключен договор аренды от 17 ноября 2006 г. помещений площадью 4 515,3 кв. м в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 4−6−8, литера А, сроком действия до 18 октября 2056 г.».

Эти помещения являются объектами культурного наследия регионального значения. На территории комплекса находятся представительства финских организаций, занятых в сфере культуры, науки и бизнеса, таких как Институт Финляндии, Финско-российская торговая палата, финская школа, представительства городских властей городов Хельсинки, Тампере, Котка и Турку.