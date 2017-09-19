Источник: Reuters

Сергей Меняйло призвал начать строительство ледовой арены в Новосибирске, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление полпреда.

Новосибирск подал заявку на право принять молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, но места для проведения масштабного состязания нет.

«Заявились на молодежный чемпионат мира по хоккею здесь, в Новосибирске. Для этого надо построить ледовый дворец спорта, попросили — президент дал поручение, а строительство объекта еще не началось. А заявляемся на чемпионат мира. Взяли обязательство — надо выполнять», — высказался полномочный представитель президента РФ в Сибири.