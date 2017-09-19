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11:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сергей Меняйло призвал начать строительство ледовой арены в Новосибирске

В 2023 году в Новосибирске должна появиться новая ледовая арена, ее планируют сдать за год до молодежного чемпионата мира по хоккею, об этом сообщают «РИА Новости».

Источник: Reuters

Сергей Меняйло призвал начать строительство ледовой арены в Новосибирске, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление полпреда.

Новосибирск подал заявку на право принять молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, но места для проведения масштабного состязания нет.

«Заявились на молодежный чемпионат мира по хоккею здесь, в Новосибирске. Для этого надо построить ледовый дворец спорта, попросили — президент дал поручение, а строительство объекта еще не началось. А заявляемся на чемпионат мира. Взяли обязательство — надо выполнять», — высказался полномочный представитель президента РФ в Сибири.

Добавим, проект ледовой арены был представлен еще в июле. Его стоимость оценивается в 3,5 млрд рублей. Сооружение рассчитано на 12 тысяч зрителей, а общая площадь составит 35 тыс. кв. метров.

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