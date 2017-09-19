Сергей Меняйло призвал начать строительство ледовой арены в Новосибирске
В 2023 году в Новосибирске должна появиться новая ледовая арена, ее планируют сдать за год до молодежного чемпионата мира по хоккею, об этом сообщают «РИА Новости».
В 2023 году в Новосибирске должна появиться новая ледовая арена, ее планируют сдать за год до молодежного чемпионата мира по хоккею, об этом сообщают «РИА Новости».
Сергей Меняйло призвал начать строительство ледовой арены в Новосибирске, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление полпреда.
Новосибирск подал заявку на право принять молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, но места для проведения масштабного состязания нет.
«Заявились на молодежный чемпионат мира по хоккею здесь, в Новосибирске. Для этого надо построить ледовый дворец спорта, попросили — президент дал поручение, а строительство объекта еще не началось. А заявляемся на чемпионат мира. Взяли обязательство — надо выполнять», — высказался полномочный представитель президента РФ в Сибири.
Добавим, проект ледовой арены был представлен еще в июле. Его стоимость оценивается в 3,5 млрд рублей. Сооружение рассчитано на 12 тысяч зрителей, а общая площадь составит 35 тыс. кв. метров.