Глава Ростуризма предложил мэру Сочи создать орган по работе с недовольными отдыхающими
Олег Сафонов выступил с таким предложением на
Олег Сафонов выступил с таким предложением на
Краснодар. 19 сен. — Новая Кубань. Глава Ростуризма отметил, что в этом сезоне олимпийская столица столкнулась с «беспрецедентным потоком лживой информации», и предложил главе города Анатолию Пахомову проработать механизм работы с жалобами туристов.
— У меня есть предложение: давайте создадим орган, куда туристы могли бы обращаться с жалобами, по которым вы бы потом могли работать, — заявил Олег Сафонов.
При этом он отметил, что сам побывал летом в Сочи и остался доволен увиденным.
— На нас начали нападать, потому что пошел успех. У нас чистое море, в этом году Роспотребнадзор сделал 2 тысячи проб, и все они не показали отклонений. Хочу сказать: вот Общественная палата сообщала нам, что были жалобы от туристов, но когда я попросил их дать нам, назвать объекты, по которым жалобы, нам так ничего и не передали. Если
Как заявил мэр Сочи, в городе за прошедшее лето отдохнули почти 2,9 млн туристов, сообщает «Интерфакс».