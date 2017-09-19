Глава Ростуризма предложил мэру Сочи создать орган по работе с недовольными отдыхающими

— На нас начали нападать, потому что пошел успех. У нас чистое море, в этом году Роспотребнадзор сделал 2 тысячи проб, и все они не показали отклонений. Хочу сказать: вот Общественная палата сообщала нам, что были жалобы от туристов, но когда я попросил их дать нам, назвать объекты, по которым жалобы, нам так ничего и не передали. Если кто-то из гостей недоволен качеством пляжных услуг, скажите нам, мы разберемся. Мы задали тон на повышение качества, и оно будет улучшаться и улучшаться, — прокомментировал Пахомов.