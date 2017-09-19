В Петербурге глава ТСЖ получил уголовное дело за потраченные на зарплаты 15 млн

Как сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов 19 сентября, на руках у приставов находится ряд исполнительных производств, возбуждённых в отношении ТСЖ «Будапештская, 114». Товарищество не спешило погашать задолженность и временно лишилось доступа к своим счетам. Тем не менее исполнение решения суда не ускорилось.

По данным приставов, глава ТСЖ нашёл способ снимать деньги с арестованных счетов в Гражданском кодексе РФ.

Предполагается, что он воспользовался преимуществом трат на оплату труда перед расходами на принудительное исполнение судебного решения и снимал крупные суммы якобы на зарплаты сотрудников.

Так, сообщается, что глава задолжавшего почти 12,5 млн ТСЖ обналичил без малого 14 млн на оплату труда работников, на эти же цели он якобы потратил ещё миллион.

Впрочем, документально подтвердить расходы на сотрудников он не смог.