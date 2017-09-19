Екатеринбуржцам пообещали дорожный апокалипсис

Источник: УралИнформБюро

С 7 по 23 октября 2017 года жителям Екатеринбурга придется пережить транспортный коллапс. В этот период движение по Макаровскому мосту будет полностью закрыто из-за его реконструкции.

Как сообщил «Уралинформбюро» зампредседателя комитета по транспорту мэрии Сергей Яскевич, объезд для автомобилистов организуют по Свердлова, проспекту Ленина и улице Ельцина.

«В часы пик загрузка на некоторых перекрестках превысит их пропускную способность. Так, ожидается, что на перекрестке 8 Марта — Ленина будет проходить в два раза больше транспорта, чем обычно. Мы просим всех жителей Екатеринбурга по возможности исключить движение по указанному участку и заранее выбрать другие маршруты», — отметил Яскевич.

Чиновник добавил, что в случае необходимости администрация обратится к помощи инспекторов ГИБДД, чтобы разгрузить наиболее сложные для проезда перекрестки.

Закрывать мост будут в два этапа. С 20 по 23 сентября 2017 года подрядчик переустроит трамвайные пути. В этот период автомобильное движение будет организовано только по одной стороне моста в обоих направлениях. Трамвайное движение будет закрыто. Один маршрут (А) будет отменен, появится два дополнительных маршрута (№ 12 и № 29), еще семь трамваев изменят схемы движения (№ 3, 5, 7, 21, 23, 27 и 32).

На втором этапе, когда автомобильное движение будет полностью закрыто, дорожники выполнят демонтаж 1/3 части моста, усилят конструкции оставшейся его части, а также переложат газопровод.