Челябинская область готова к отопительному сезону на 97%
Челябинская область на 97% готова к отопительному сезону. Готовность объектов инфраструктуры региона к зиме изучил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в
Челябинская область на 97% готова к отопительному сезону. Готовность объектов инфраструктуры региона к зиме изучил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в
«В настоящее время ведутся проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей с оформлением актов, и паспортов готовности», — добавил он.
68 объектов социальной сферы уже подключены к отоплению. Это детские сады, школы и больницы.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов подготовиться к подаче тепла до 15 сентября. Отопительный сезон в регионе традиционно начинается в конце сентября — начале октября. Однако Борис Дубровский отметил, что в случае дальнейшего снижения температуры необходимо быть готовыми начать подключение социальных объектов и жилых домов к теплу.
Отметим, что на начало сентября предприятия ЖКХ задолжали за