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12:09 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинская область готова к отопительному сезону на 97%

Челябинская область на 97% готова к отопительному сезону. Готовность объектов инфраструктуры региона к зиме изучил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Источник: РИА "Новости"

Вице-губернатор Сергей Шаль сообщил, что на сегодняшний день уровень готовности области по основным направлениям составил более 97%.

«В настоящее время ведутся проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей с оформлением актов, и паспортов готовности», — добавил он.

68 объектов социальной сферы уже подключены к отоплению. Это детские сады, школы и больницы.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов подготовиться к подаче тепла до 15 сентября. Отопительный сезон в регионе традиционно начинается в конце сентября — начале октября. Однако Борис Дубровский отметил, что в случае дальнейшего снижения температуры необходимо быть готовыми начать подключение социальных объектов и жилых домов к теплу.

Отметим, что на начало сентября предприятия ЖКХ задолжали за топливно-энергетические ресурсы свыше 2 млрд рублей. Основная причина — доги населения за ЖКХ. Самая большая задолженность у Локомотивного городского округа. По поручению губернатора здесь будет разработана схема погашения долгов, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.

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