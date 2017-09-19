Челябинская область готова к отопительному сезону на 97%

Источник: РИА "Новости"

Вице-губернатор Сергей Шаль сообщил, что на сегодняшний день уровень готовности области по основным направлениям составил более 97%.

«В настоящее время ведутся проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей с оформлением актов, и паспортов готовности», — добавил он.

68 объектов социальной сферы уже подключены к отоплению. Это детские сады, школы и больницы.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов подготовиться к подаче тепла до 15 сентября. Отопительный сезон в регионе традиционно начинается в конце сентября — начале октября. Однако Борис Дубровский отметил, что в случае дальнейшего снижения температуры необходимо быть готовыми начать подключение социальных объектов и жилых домов к теплу.