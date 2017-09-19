Бензин в Крыму не соответствует стандартам — глава РК

«В 40% случаев качество бензина не соответствует гостам», — возмутился он.
20 сентября, вице-премьер-министр Республики Владимир Серов доложит о том, какие меры предпринимаются для улучшения качества топлива. «Чтобы мы понимали четко и ясно, что в Республике продается только качественное топливо. Поэтому, скорее всего, будем контроль (контрольный забор — ред.) брать на входе, на паромной переправе», — рассказал Аксенов.
Комментируя цены на бензин в Республике, он отметил, что разница в стоимости бензина в Крыму и Краснодарском крае недопустима.
«Мы не можем иметь разницу в цене с Краснодарским краем, то есть субъектами, которые находятся рядом… Министр (топлива и энергетики Крыма Вадим Белик — ред.) публично по этому вопросу отчитается, доложит (ситуацию — ред.) совместно с ФАС», — заключил глава Крыма.
Как сообщал РИА Новости (Крым), специалисты республиканского минтопэнерго произвели забор первых 30 образцов топлива на АЗС Крыма. Пробы взяли в Белогорском и Симферопольском районах полуострова, их направили на исследование в лабораторию.