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12:35 (мск), источник: РИА Крым

Бензин в Крыму не соответствует стандартам — глава РК

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). При заборе контрольных проб бензина на АЗС Крыма в 40% случаев качество топлива не соответствовало стандартам. Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В 40% случаев качество бензина не соответствует гостам», — возмутился он.

20 сентября, вице-премьер-министр Республики Владимир Серов доложит о том, какие меры предпринимаются для улучшения качества топлива. «Чтобы мы понимали четко и ясно, что в Республике продается только качественное топливо. Поэтому, скорее всего, будем контроль (контрольный забор — ред.) брать на входе, на паромной переправе», — рассказал Аксенов.

Комментируя цены на бензин в Республике, он отметил, что разница в стоимости бензина в Крыму и Краснодарском крае недопустима.

«Мы не можем иметь разницу в цене с Краснодарским краем, то есть субъектами, которые находятся рядом… Министр (топлива и энергетики Крыма Вадим Белик — ред.) публично по этому вопросу отчитается, доложит (ситуацию — ред.) совместно с ФАС», — заключил глава Крыма.

Как сообщал РИА Новости (Крым), специалисты республиканского минтопэнерго произвели забор первых 30 образцов топлива на АЗС Крыма. Пробы взяли в Белогорском и Симферопольском районах полуострова, их направили на исследование в лабораторию.

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