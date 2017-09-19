Нижегородцы стали строить больше частных домов в 2017 году

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в департаменте строительства администрации Нижнего Новгорода, в 2017 году в городе планируется ввести в эксплуатацию 500 тыс. кв.м жилья, из них 150 тыс. кв.м — индивидуальных жилых строений (ИЖС).

По информации в материалах на официальном сайте горадминистрации, в городе уже построено около 90,82 тыс. кв. м. индивидуального жилья.

Кроме того, в 2018 году планируется ввести 550 тыс кв.м жилья, из них также 150 тыс. кв.м — ИЖС.

Для сравнения, по данным департамента, за 2016 год на территории Нижнего Новгорода введено в эксплуатацию 452,61 тыс. кв.м жилья, из них 328,04 тыс кв.м — многоквартирные жилые дома; а 124,58 тыс. кв.м — объекты ИЖС.