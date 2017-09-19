Средняя зарплата южноуральцев растет, а уровень среднедушевых доходов снижается

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинскстате, в июле средняя зарплата составила чуть более 32 тысяч рублей.

При этом уровень среднедушевых доходов южноуральцев пока ниже аналогичного прошлогоднего показателя и в июле составил 22 тысячи 299 рублей (95,6%). за семь месяцев — 21 тысяча 850 рублей (96,7%). В июле 2016 года среднедушевые доходы южноуральцев составляли 23 тысячи 329,6 рубля или 95,3% от уровня 2015 года. Реально располагаемые денежные доход также не дотягивают до уровня 2016 года (92,6%).

По данным Челябинскстата, на сегодня снижение заработной платы зафиксировано только в области культуры, спорта, организации и досуга — 98,4% по сравнению с январем-июлем 2016 года. Работники этих организаций зарабатывают в среднем 32 тысячи 159 рублей.

Самая низкая зарплата, согласно статистике, у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 18,7 тысячи рублей (на за 7 месяце размер их зарплаты вырос на 32,7%), а также у тех, кто предоставляет социальные услуги без проживания — 21 тысяча 129 рублей (рост 26,8%). Чуть более 21,3 тысячи рублей зарабатывают те, кто организует уход с проживанием. В образовании средняя зарплата составляет 25,4 тысячи рублей, в здравоохранении — 28,3 тысячи рублей. Невысокая зарплата у аграриев и рыболовов — 23,2 тысячи рублей.