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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Объявлены торги на строительство газопроводов в 12 муниципалитетах Пермского края

Сегодня были объявлены торги на проектирование газопроводов по программе газификации в 12 территориях Пермского края.

Об этом депутатам сообщил вице-премьер краевого правительства Антон Удальев на заседании комитета краевого заксобрания по инфраструктуре.

Также он рассказал о том, что с 1 октября может быть увеличена спецнадбавка по транспортировке газа, что увеличит объем средств на программу газификации в 2017—2019 годах.

Ранее использовать скорректированную сумму тарифной выручки АО «Газпром газораспределение Пермь» на газификацию региона предлагала федеральная антимонопольная служба.

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