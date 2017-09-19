Объявлены торги на строительство газопроводов в 12 муниципалитетах Пермского края

Об этом депутатам сообщил вице-премьер краевого правительства Антон Удальев на заседании комитета краевого заксобрания по инфраструктуре.

Также он рассказал о том, что с 1 октября может быть увеличена спецнадбавка по транспортировке газа, что увеличит объем средств на программу газификации в 2017—2019 годах.