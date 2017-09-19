Объявлены торги на строительство газопроводов в 12 муниципалитетах Пермского края
Сегодня были объявлены торги на проектирование газопроводов по программе газификации в 12 территориях Пермского края.
Сегодня были объявлены торги на проектирование газопроводов по программе газификации в 12 территориях Пермского края.
Об этом депутатам сообщил
Также он рассказал о том, что с 1 октября может быть увеличена спецнадбавка по транспортировке газа, что увеличит объем средств на программу газификации в 2017—2019 годах.
Ранее использовать скорректированную сумму тарифной выручки АО «Газпром газораспределение Пермь» на газификацию региона предлагала федеральная антимонопольная служба.