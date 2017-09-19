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13:09 (мск), источник: dostup1.ru

В двух муниципалитетах Южного Урала начался отопительный сезон

Тепло подано в дома жителей Саткинского района и Кусы.

В Саткинском районе и Кусе (Челябинская область) стартовал отопительный сезон — муниципалитеты самостоятельно приняли решение о подаче тепла в жилые дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на вице-губернатора Сергея Шаля.

По словам заместителя главы региона, муниципалитеты могут не ждать понижения среднесуточной температуры до плюс 8 градусов в течение пяти дней и включать отопление самостоятельно. В Саткинском районе и Кусе отопительный сезон стартовал по решению местных властей.

В целом, по словам Шаля, регион готов к отопительному сезону на 96%. Впрочем, есть и болевые точки. Проблемы наблюдаются в Троицком районе, где строится новая котельная, запуск которой намечен на начало 2018 года, и в Верхнем Уфалее. Там из-за банкротства градообразующего предприятия «Уфалейникель» неясна судьба принадлежащей ему котельной. Сейчас ее переводят в собственность муниципалитета. Но даже когда вопросы владения будут решены, в городе придется строить новый объект — оборудование нынешней котельной сильно изношено.

В 2017 году на подготовку к отопительному сезону было выделено 1,3 млрд рублей, пояснил Сергей Шаль. Запланирован запуск 10 новых котельных по программе замены неэффективных объектов.

Напомним, что в Челябинске батареи включили в 19 детсадах и трех поликлиниках. Традиционно отопительный сезон на Южном Уране начинается в конце сентября-начале октября.

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