В двух муниципалитетах Южного Урала начался отопительный сезон

В Саткинском районе и Кусе (Челябинская область) стартовал отопительный сезон — муниципалитеты самостоятельно приняли решение о подаче тепла в жилые дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на вице-губернатора Сергея Шаля.

По словам заместителя главы региона, муниципалитеты могут не ждать понижения среднесуточной температуры до плюс 8 градусов в течение пяти дней и включать отопление самостоятельно. В Саткинском районе и Кусе отопительный сезон стартовал по решению местных властей.

В целом, по словам Шаля, регион готов к отопительному сезону на 96%. Впрочем, есть и болевые точки. Проблемы наблюдаются в Троицком районе, где строится новая котельная, запуск которой намечен на начало 2018 года, и в Верхнем Уфалее. Там из-за банкротства градообразующего предприятия «Уфалейникель» неясна судьба принадлежащей ему котельной. Сейчас ее переводят в собственность муниципалитета. Но даже когда вопросы владения будут решены, в городе придется строить новый объект — оборудование нынешней котельной сильно изношено.

В 2017 году на подготовку к отопительному сезону было выделено 1,3 млрд рублей, пояснил Сергей Шаль. Запланирован запуск 10 новых котельных по программе замены неэффективных объектов.