В Волгограде коммунальная техника выйдет на парад

Парад пройдет во всех крупнейших городах. Как сообщили РИАЦ в облкомитете ЖКХ и ТЭК, в Волгограде он состоится на Площади Павших борцов 23 сентября с 10 до 14 часов. Коммунальные предприятия города представят всё лучшее, что находится у них на вооружении. Волгоградцам продемонстрируют, как работает коммунальная техника и специальное оборудование. У каждого из образцов в течение всего времени работы выставки будут находиться представители организаций, готовые рассказать интересующимся обо всех характеристиках техники и ее особенностях.