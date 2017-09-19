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16:49 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде коммунальная техника выйдет на парад

Волгоградская область присоединилась к Всероссийскому параду коммунальной техники.

Цель акции — информирование населения о работе коммунальных служб и их готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2017−2018 годов.

Парад пройдет во всех крупнейших городах. Как сообщили РИАЦ в облкомитете ЖКХ и ТЭК, в Волгограде он состоится на Площади Павших борцов 23 сентября с 10 до 14 часов. Коммунальные предприятия города представят всё лучшее, что находится у них на вооружении. Волгоградцам продемонстрируют, как работает коммунальная техника и специальное оборудование. У каждого из образцов в течение всего времени работы выставки будут находиться представители организаций, готовые рассказать интересующимся обо всех характеристиках техники и ее особенностях.

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