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13:17 (мск), источник: Kazinform

Курс тенге сохранится при цене на нефть не ниже 50 долларов — Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане курс национальной валюты к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долларов США за баррель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

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Источник: Reuters

«По прогнозам Национального банка, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долларов США за баррель, а курс российского рубля не превысит 59−60 рублей за доллар США», — сказал председатель Национального банка РК Данияр Акишев на встрече с журналистами.

По его мнению, на валютном рынке продолжает сохраняться волатильность, несмотря на позитивные фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты в среднесрочной перспективе.

«В результате избыточного спроса на иностранную валюту, подогреваемого девальвационными ожиданиями, тенге ослаб на 0,3% до 337 тенге за доллар по состоянию на 14 сентября. С начала года наблюдается ослабление на 1,4%», — отметил Д. Акишев.

По его словам, Нацбанк в условиях недостатка предложения иностранной валюты в августе и начале сентября выступал ее продавцом. В августе объем нетто-интервенций Нацбанка составил 70 млн долларов США.

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