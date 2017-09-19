Курс тенге сохранится при цене на нефть не ниже 50 долларов — Нацбанк

Источник: Reuters

«По прогнозам Национального банка, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долларов США за баррель, а курс российского рубля не превысит 59−60 рублей за доллар США», — сказал председатель Национального банка РК Данияр Акишев на встрече с журналистами.

По его мнению, на валютном рынке продолжает сохраняться волатильность, несмотря на позитивные фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты в среднесрочной перспективе.

«В результате избыточного спроса на иностранную валюту, подогреваемого девальвационными ожиданиями, тенге ослаб на 0,3% до 337 тенге за доллар по состоянию на 14 сентября. С начала года наблюдается ослабление на 1,4%», — отметил Д. Акишев.