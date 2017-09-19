Количество вакансий в Новосибирской области выросло на 42%

Министерство экономического развития России и Центробанк уже несколько месяцев поднимают тему кадрового голода. Им вторят активные участники рынка — по данным компании «Headhunter», с 2013 года число незакрытых вакансий выросло в полтора раза. А что у нас? На вопросы в эфире телеканала «Россия 24» отвечала руководитель пресс-службы компании Елана Таращук.

Как обстоят дела в Новосибирской области — у нас тоже нехватка рабочих рук?

Если нам сравнить объем рынка Новосибирской области и Европейской части России, то мы в тренде. Более того, по данным на август у нас по сравнению с прошлым годом, выросло количество вакансий на 42%. Если сравнивать с докризисным периодом, то количество вакансий выросло более чем 1,5 раза.

Каковы причины такого взрывного роста?

Причин несколько. Первая — компании все чаще уходят в интернет при поиске работников. Какое-то время назад пользовались разными способами, сейчас интернет наиболее эффективен. Вторая — сезонность. Осень — всегда время оживления рынка труда, в этот период размещаются достаточно большое количество вакансий. Каждый год наблюдаем рост. Стоит отметить, что некоторое время назад, в 2015 году, на волне экономических трудностей количество вакансий снизилось. Именно сейчас ряд компаний подстроились под реалии рынка и стали набирать новый персонал.

Есть объективные причины, скажем, демографический спад в 90-е годы прошлого века. И сейчас физически специалистов стало меньше, особенно молодых?

Демографический спад повлиял скорее на количество соискателей определенного возраста. Тут двоякая ситуация. С одной стороны компании ищут молодых специалистов, а их в нужном количестве нет. С другой стороны компании готовы выбирать, но специалистов с опытом работы. То есть молодые будут испытывать трудности при трудоустройстве.

Очень долго мы боялись безработицы, власти, как могли, снижали ее показатели, а беда подкралась, откуда не ждали. Объективные причины тому есть?

Во всех сферах по-разному. Есть сферы, где соискателей на должность всегда было много. Например, сфера бухгалтерии. Соискателей много. При этом, есть сферы, которые некоторое время назад, испытывая своеобразную дискредитацию профессии, например, рабочий персонал. Случился провал в количестве специалистов, есть дефицит кадров.

В ком остро нуждаются новосибирские предприятия?

Сфера медицины. Здесь повлияло развитие частных медцентров. Сфера информационных технологий. Но она растет высокими темпами, чем обучающий рынок готов предложить специалистов. Не первый год мы говорим, что такое количество специалистов с высшим образованием нам не нужно. Среднеспециальное образование сейчас востребовано и оно будет востребовано в ближайшем будущем.

А как насчет числа резюме? Оно растет или снижается? Насколько резюме соответствуют ожидания работодателей.

В целом рост резюме в августе составил 26%. Рост высокий. На счет соответствия — нужно смотреть на то, какие требования выдвигают в вакансии. При этом многие говорят, что квалифицированных кадров не хватает. Это связано с тем, что компании хороших специалистов стараются не отпускать. Если на рынок выходит большой пул специалистов, это говорит о том, что такие работники не самые лучшие в сфере. Если нужна «звезда», то её всегда можно выбрать.

Количество предложений о работе растет, но растут ли зарплаты?