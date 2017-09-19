Доходная часть краевого бюджета увеличилась на 17%

Так, доходная часть увеличилась за счёт налога на прибыль, НДФЛ и акцизов. Повлияло на рост собираемости налога на прибыль и увеличение налоговой ставки на 1,5%.

Расходная часть краевого бюджета за шесть месяцев достигла 50 млрд руб.

Как пояснила Чугарина, все социальные обязательства по итогам полугодия выполнены. Так, были проиндексированы зарплаты бюджетникам, оказана финансовая поддержка муниципалитетам в виде дотаций в размере 4 млрд руб. На строительство объектов общественной инфраструктуры направлено 2,9 млрд руб., из них освоено 280 млн руб. По состоянию на 1 сентября, заключены контракты ещё на 260 млн руб.

Из дорожного фонда на ремонтные работы потрачено 1,7 млрд руб. (14% от объёма дорожного фонда), и это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из 2,9 млрд руб., которые Пермский край планировал получить из федерального бюджета, по словам Чугариной, получено около 2 млрд руб. Ожидается поступление ещё 800 млн руб.