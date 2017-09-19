Поликлинику-недострой в Артемовском решили снести

Поликлинику в Артемовском, строительство которой было заморожено несколько лет назад, решили снести. Об этом 19 сентября 2017 года заявил исполняющий обязанности главы минстроя Михаил Волков.

До конца года планируется разработать проектно-сметную документацию для демонтажа объекта. Затем будет выбран подрядчик. После этого в течение полугода поликлинику разберут, передает «Уралинформбюро».

7-этажное здание площадью более 1 389 «квадратов» на улице Энергетиков начали возводить в 1980 году. В 1998-м из-за отсутствия финансирования работы остановились.

4 августа 2017 года во время визита врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Артемовский местные жители задали вопрос про недостроенную поликлинику. Глава региона заявил, что не владеет информацией об объекте, поскольку местные власти не сообщали ему о данной проблеме. Он поручил обследовать сооружение и понять, можно ли завершить строительство.