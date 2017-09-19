Поликлинику-недострой в Артемовском решили снести
После обследования.
После обследования.
Поликлинику в Артемовском, строительство которой было заморожено несколько лет назад, решили снести. Об этом 19 сентября 2017 года заявил исполняющий обязанности главы минстроя Михаил Волков.
До конца года планируется разработать
7-этажное здание площадью более 1 389 «квадратов» на улице Энергетиков начали возводить в 1980 году. В 1998-м
4 августа 2017 года во время визита врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Артемовский местные жители задали вопрос про недостроенную поликлинику. Глава региона заявил, что не владеет информацией об объекте, поскольку местные власти не сообщали ему о данной проблеме. Он поручил обследовать сооружение и понять, можно ли завершить строительство.
Еще до осмотра помещения специалисты предупреждали, что поликлинику, скорее всего, придется снести. Здание не было должным образом законсервировано и не отапливалось,