Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша вводит налог на украинцев
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Скончался Виктор Кременюк
Спортсмен-ходок Николай Иванов погиб на юго-востоке Москвы
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
«Он любит себя, а не публику»: Эдита Пьеха о внуке Стасе
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
«Мы вернем и Ялту»: Порошенко о целях Украины
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8В Индии простились с Ганешей
13:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Поликлинику-недострой в Артемовском решили снести

После обследования.

Поликлинику в Артемовском, строительство которой было заморожено несколько лет назад, решили снести. Об этом 19 сентября 2017 года заявил исполняющий обязанности главы минстроя Михаил Волков.

До конца года планируется разработать проектно-сметную документацию для демонтажа объекта. Затем будет выбран подрядчик. После этого в течение полугода поликлинику разберут, передает «Уралинформбюро».

7-этажное здание площадью более 1 389 «квадратов» на улице Энергетиков начали возводить в 1980 году. В 1998-м из-за отсутствия финансирования работы остановились.

4 августа 2017 года во время визита врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Артемовский местные жители задали вопрос про недостроенную поликлинику. Глава региона заявил, что не владеет информацией об объекте, поскольку местные власти не сообщали ему о данной проблеме. Он поручил обследовать сооружение и понять, можно ли завершить строительство.

Еще до осмотра помещения специалисты предупреждали, что поликлинику, скорее всего, придется снести. Здание не было должным образом законсервировано и не отапливалось, из-за этого оно пришло в негодность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Средний Урал скуют заморозки
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 35% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения детей Родители устроили Елизавете и Гарри роскошный праздник.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь