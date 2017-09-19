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13:51 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Ущерб от экономических преступлений в Новосибирской области вырос в три раза

В прокуратуре связывают эту статистику с улучшением раскрываемости.

За восемь месяцев 2017 года в рамках расследованных уголовных дел, которые касаются преступлений в сфере экономики, ущерб составил около 4 млрд руб. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года (примерно 1,3 млрд руб.), сообщил заместитель прокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко.

По словам господина Мандрыко, это связано с увеличением раскрываемости, а не с повышением преступной активности: «Общая тенденция остается прежней. Уровень преступности и нарушений в сфере экономики достаточно высок».

С начала 2017 года прокуратура Новосибирской области выявила в экономической сфере около 14 тыс. нарушений и 1,5 тыс. преступлений, 905 из которых квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие.

По мнению Владислава Мандрыко, уровень раскрываемости экономических преступлений мог бы быть гораздо выше.

«Если мы активно призываем бизнес-сообщество обращаться к нам за помощью, то как нам представляется, при наличии стольких проблем в экономике России, обращения в органы прокуратуры недостаточно активны», — отметил он.

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