В Татарстане «богатым» пенсионерам вдвое урежут транспортные выплаты‍

Согласно постановление за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина, пенсионерам с ежемесячным доходом, превышающим 25 тыс. рублей, компенсационные выплаты сократят вдвое со 180 до 90 рублей. Для пожилых с ежемесячным доходом менее 20 тыс. рублей компенсация, напротив, увеличится с 448 до 466 рублей в связи с ростом стоимости льготного проездного.