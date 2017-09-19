Прокладка трамвайных путей к «Самара-Арене»: снесли пристрой к магазину
В Самаре строительство трамвайной линии от улицы Ташкентская до стадиона «Самара Арена» должно быть закончено в декабре текущего года.
В Самаре строительство трамвайной линии от улицы Ташкентская до стадиона «Самара Арена» должно быть закончено в декабре текущего года.
В Самаре на улице Технической прокладке трамвайных путей к стадиону «Самара — Арена» помешал незаконный пристрой к магазину строительных товаров. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, его владелец захватил неразграниченный земельный участок и возвел пристрой, поэтому решением городской администрации он был снесен.
В администрации Самары пояснили, что 3 июля текущего года вступило в силу постановление мэрии о сносе самовольной постройки площадью 49,2 кв. м, расположенной по адресу ул. Техническая, 20. О сносе владельца предупредили заранее. У него было два месяца на то, чтобы убрать пристрой добровольно, но этого не произошло.15 сентября процедура была выполнена в административном порядке — самовольная постройка была снесена.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года департамент градостроительства Самары объявил аукцион на выполнение
Напомним, общая длина трамвайных путей составляет 2,2 км двухпутного пути (или 4,4 км однопутного пути). В состав объекта входит путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388,81 метров, который располагается вдоль Московского шоссе на участке от улицы Ташкентской до Разворотного кольца и служит для пропуска двух путей трамвая под улицей Дальней (строительство путепровода ведется по отдельному контракту).