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16:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Прокладка трамвайных путей к «Самара-Арене»: снесли пристрой к магазину

В Самаре строительство трамвайной линии от улицы Ташкентская до стадиона «Самара Арена» должно быть закончено в декабре текущего года.

Источник: РИА "Новости"

В Самаре на улице Технической прокладке трамвайных путей к стадиону «Самара — Арена» помешал незаконный пристрой к магазину строительных товаров. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, его владелец захватил неразграниченный земельный участок и возвел пристрой, поэтому решением городской администрации он был снесен.

В администрации Самары пояснили, что 3 июля текущего года вступило в силу постановление мэрии о сносе самовольной постройки площадью 49,2 кв. м, расположенной по адресу ул. Техническая, 20. О сносе владельца предупредили заранее. У него было два месяца на то, чтобы убрать пристрой добровольно, но этого не произошло.15 сентября процедура была выполнена в административном порядке — самовольная постройка была снесена.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года департамент градостроительства Самары объявил аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии длиной 1,68 км от улицы Ташкентской до стадиона «Самара-Арена». Начальная стоимость контракта составляла 841,24 млн рублей. Затем сумму уменьшили на 100 млн рублей, в связи с чем власти объявили повторные торги, которые выиграл единственный участник — ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс». Позже результаты аукциона были оспорены, а городские власти объявили новый аукцион, победителем которого стала компания АО «ВТС Метро». В конце апреля текущего года с подрядчиком заключили договор. С мая начались строительные работы.

На трамвайное полотно и остановочные павильоны запланированы бюджетные расходы в размере 212,8 млн рублей, на объекты энергетического хозяйства — 278,03 млн рублей, на объекты транспортного хозяйства и связи — около 63 млн рублей.

Напомним, общая длина трамвайных путей составляет 2,2 км двухпутного пути (или 4,4 км однопутного пути). В состав объекта входит путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388,81 метров, который располагается вдоль Московского шоссе на участке от улицы Ташкентской до Разворотного кольца и служит для пропуска двух путей трамвая под улицей Дальней (строительство путепровода ведется по отдельному контракту).

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