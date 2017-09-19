В Омске осталось отремонтировать только один двор

Мэрия Омска сообщила, подрядчики привели в порядок 185 дворов, ремонт которых предусмотрен в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Последний двор приведут в порядок сегодня.

Отметим, не все дорожники успели уложиться в установленные сроки: согласно условиям муниципальных контрактов, ремонт 186 дворовых территорий нужно было выполнить к 15 сентября. Как заверяют в мэрии, большое внимание при ремонте дорог уделялось качеству работ.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Необходимо, чтобы качество выполненных работ было в обязательном порядке проверено со всей тщательностью. Нужно привлечь людей — активных жителей — к этой работе. Все справедливые замечания, сделанные ими, должны безусловно учитываться подрядчиками.