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14:10 (мск), источник: Kapital.kz

Назначен новый генеральный директор КазНИИСА

Приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (КДС) генеральным директором Казахского государственного научно-исследовательского и проектного института (АО «КазНИИСА») назначен Бегман Кульбаев. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе КазНИИСА.

Источник: Kapital.kz

Основными задачами, поставленными Комитетом перед новым руководителем, станут повышение эффективности Института за счет модернизации процессов, внедрение современных информационных технологий (BIM- Building Information modeling), а также акцент на обучение специалистов строительного сектора Казахстана новым стандартам в проектировании (Еврокоды).

Бегман Кульбаев сменил на посту генерального директора Нурлана Уранхаева, который руководил АО «КазНИИСА» с 2015 года. 18 сентября Нурлан Уранхаев назначен руководителем управления архитектуры и градостроительства г. Алматы.

Бегман Бахитович Кульбаев — почетный строитель Казахстана. Имеет три высших образования. Окончил университет «Болашак» по специальности строитель, в 2003 году получил диплом Казахского гуманитарного юридический университета в Астане по специальности «юрист», а в 2006 году окончил университет «Болашак» по специальности «учет и аудит».

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В 2003—2004 годы — главный специалист-юрисконсульт Кызылординского областного управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В 2004—2005 годы — ведущий специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области.

2005−2007 — главный специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области.

С 2007 по 2008 год — заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области.

В 2008—2009 — начальник отдела государственно-правовой работы аппарата акима города Кызылорды.

С 2009 по 2011 год — заместитель акима города Кызылорды.

В 2011—2012 годы — заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области.

В 2012—2013 годы — начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.

В 2013—2014 годы — руководитель управления развития жилищным фондом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.

В 2014 году — заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.

В 2014—2015 годы — руководитель управления развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики.

В 2015—2017 годы — главный инженер АО «КазНИИСА».

АО «КазНИИСА» — единственный в Казахстане государственный научно-исследовательский и проектный институт в области развития строительства Казахстана, включая районы с особо сложными инженерно-геологическими условиями и сейсмоопасные регионы. Институт создан 7 сентября 1931 года. Единственным акционером АО «КазНИИСА» является Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

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