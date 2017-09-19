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14:11 (мск), источник: ИА REGNUM

Названа дата введения повременного тарифа в транспорте Екатеринбурга

При этом старые тарифы отменяться не будут.

Повременной тариф на проезд в городском общественном транспорте Екатеринбурга может быть полностью введён до конца года. Об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» сообщил замглавы администрации города Евгений Архипов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник сообщил итоги тестирования повременных тарифов на 30 и 60 минут. Так почти половина граждан, которые выбрали получасовой тариф, успели сделать одну пересадку, каждый пятый — две, а каждый десятый сумели сделать за 30 минут три пересадки. Он подчеркнул, что на данный момент ведутся переговоры с частными перевозчиками о внедрении повременного тарифа, и предполагается, что уже с 15 октября в течение месяца будет проведено тестирование, после которого повременной тариф может быть введён в декабре, как альтернатива существующим.

Как сообщало ИА REGNUM, тестирование повременного тарифа на муниципальном общественном транспорте началось в июле 2017 года. Сначала набирались добровольцы, которые тестировали поездки на трамваях и троллейбусах. Чуть позже к тестированию были подключены автобусные маршруты, которые обслуживает муниципальный автопарк.

Отметим, что повременной тариф не означает время, проведённое в пути. Если гражданин выбрал 30-минутный тариф, то это значит, что последнюю пересадку он может совершить на 29 минуте и ехать спокойно оставшееся время до места назначения.

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