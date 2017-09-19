В Челябинске вновь перекроют проезд троллейбусов.

Так, продлено ограничение для маршрутов, курсирующих по проспекту Ленина. Такие меры связаны с продолжающимся там дорожным ремонтом. Решение вступает в силу сегодня, 19 сентября, с 22:00. Восстановить движение в обычном режиме планируют уже завтра, к 5:40.