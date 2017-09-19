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14:20 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске вновь перекроют проезд троллейбусов

В Челябинске вновь перекроют проезд троллейбусов.

Коррективы коснутся троллейбусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, продлено ограничение для маршрутов, курсирующих по проспекту Ленина. Такие меры связаны с продолжающимся там дорожным ремонтом. Решение вступает в силу сегодня, 19 сентября, с 22:00. Восстановить движение в обычном режиме планируют уже завтра, к 5:40.

Напомним, ранее из-за дорожных работ были отменены шесть маршрутов троллейбусов.

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