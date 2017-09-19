Назаров проверил омских окуней перед отправкой в Германию

В реконструкцию рыбзавода в Крутинке инвестор, привлеченный правительством Омской области, вложил более 30 млн рублей. На предприятии с рабочим визитом побывал губернатор Виктор Назаров. В ближайших планах предприятия наладить вяление, копчение, посол, а со временем и консервирование рыбы.

«Четыре года назад я зашел на Центральный рынок и на рыбных прилавках практически не нашел омской продукции. Минприроды было поручено разработать программу поддержки рыбоводства. Якорным проектом стал крутинский завод. С помощью областных субсидий предприятие нарастило объемы добычи. В прошлом году вылов составил 618 тонн, не меньше будет и в этом году», — рассказал Назаров.