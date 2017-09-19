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14:18 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси изменят подходы к конфискации товаров и снизят штрафы для предпринимателей

19 сентября, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. В Беларуси изменят подходы к конфискации товаров и снизят штрафы для предпринимателей. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко по законопроекту о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Данный законопроект — системный, комплексный. Он предусматривает корректировку административной ответственности в различных сферах. Большой блок туда включен по либерализации бизнеса, — отметил Вадим Ипатов. — Важный момент — это вопрос конфискации. Бизнес-сообщество постоянно поднимает этот вопрос и говорит о том, что излишнюю жесткость использует государство в части применения этого административного взыскания».

Планируется, что сфера применения конфискации будет существенно сокращена, а обязательная конфискация сохранится только в отношении запрещенных к обороту вещей: экстремистских материалов, фальсифицированного алкоголя, загрязненной радионуклидами сверх допустимых уровней или недоброкачественной продукции, способной повлечь заболевания или отравления людей.

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«Предусматривается, что полностью весь доход не будет конфисковываться, как это делается сейчас, в отношении, например, незаконной предпринимательской деятельности. Будет установлен определенный процент этого дохода, — пояснил директор центра. — Кроме того, в ряд норм вводится альтернативная конфискация. В данной ситуации будет принимать решение суд, взвешивая все обстоятельства дела и характер правонарушения».

Документ также предполагает снижение размеров штрафов по 45 административным правонарушениям и расширение возможности применения альтернативной меры — предупреждения. Предполагается, что оно будет введено в 21 норму об ответственности.

В числе новшеств, предлагаемых законопроектом, — четкие критерии определения малозначительности административного правонарушения в отношении субъектов хозяйствования и предпринимателей. «Ряд государственных органов вместе с нашим центром приняли активное участие в доработке этой нормы, — сказал Вадим Ипатов. — Субъект хозяйствования будет привлекаться к административной ответственности только в случаях нанесения вреда жизни и здоровью населения, угрозы такого вреда либо существенного имущественного вреда — более 40 базовых величин. Это стоимость предмета административного правонарушения, сумма дохода либо вред, который можно посчитать».

Нормы о малозначительности будут применяться в отношении административных правонарушений, которые содержатся в 11−14 главах КоАП. В их числе — правонарушения в области предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения и таможенного регулирования, в сфере финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности.

Глава государства одобрил заложенные в законопроекте подходы и поручил в установленном порядке проработать вопрос о внесении документа на рассмотрение в парламент. «Здесь нужно подключиться нашим депутатам, чтобы этот документ долго не задерживался и был внимательно рассмотрен, взвешены все за и против в отношении тех корректировок, которые включены в проект с учетом опыта депутатов», — отметил директор центра.

Вадим Ипатов обратил внимание, что во время разработки законопроекта изучался опыт других государств. «Такие страны, как Молдова, Россия, Казахстан, пытаются решать эти вопросы, но такого, что прописано в нашем проекте, еще нет. Причем заложен подход, который характерен для западноевропейских стран. Это действительно шаг вперед и довольно серьезный», — заявил он.

Работы по улучшению бизнес-климата в Беларуси на этом не остановятся, подчеркнул Вадим Ипатов.

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