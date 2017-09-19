Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша вводит налог на украинцев
Удивительные факты о сексе из мира животных
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
«Мы вернем и Ялту»: Порошенко о целях Украины
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8В Индии простились с Ганешей
14:14 (мск), источник: Actualitati.md

НАРЭ установило новые цены на горючее: топливо вновь дорожает

Национальное агентство по регламентированию в энергетике установило новые максимальные цены на бензин и дизтопливо на ближайшие две недели.

Источник: Actualitati.md

С 20 сентября по 3 октября 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 17,51 лея за литр, а дизельного топлива — 15,2 лея за литр.

В предыдущие две недели, с 6 по 19 сентября 2017, максимальные розничные цены на эти виды топлива составляли 17,4 и 14,75 лея за литр, соответственно.

Таким образом, на ближайшие две недели бензин подорожает в среднем на 11 банов за литр, или на 0,6%, а дизтопливо повысится в цене в среднем на 45 банов за литр, или примерно на 3,1%.

Actualitati.mdнапоминает, что НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина и дизтоплива и публикует их на сайте. В тот же день, каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов и публикует их на своем веб-сайте, отображает на панно на автозаправочных станциях. Установленные операторами цены вступают в силу и применяются ко всем клиентам, начиная со среды, в 00.01 ночи.

Операторы не имеют права продавать в розницу топливо по ценам выше максимальных, установленных НАРЭ. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
За последние 24 часа на границе Молдовы произошло 7 серьезных нарушений
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 35% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Совмещенный санузел: за и против
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения детей Родители устроили Елизавете и Гарри роскошный праздник.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь