НАРЭ установило новые цены на горючее: топливо вновь дорожает

Источник: Actualitati.md

С 20 сентября по 3 октября 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 17,51 лея за литр, а дизельного топлива — 15,2 лея за литр.

В предыдущие две недели, с 6 по 19 сентября 2017, максимальные розничные цены на эти виды топлива составляли 17,4 и 14,75 лея за литр, соответственно.

Таким образом, на ближайшие две недели бензин подорожает в среднем на 11 банов за литр, или на 0,6%, а дизтопливо повысится в цене в среднем на 45 банов за литр, или примерно на 3,1%.

Actualitati.mdнапоминает, что НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина и дизтоплива и публикует их на сайте. В тот же день, каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов и публикует их на своем веб-сайте, отображает на панно на автозаправочных станциях. Установленные операторами цены вступают в силу и применяются ко всем клиентам, начиная со среды, в 00.01 ночи.