Дефицит бюджета Волгограда увеличится более чем на 100 млн рублей

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, бюджет Волгограда увеличится на 400 миллионов рублей.

«Предполагается увеличение доходной части на 397 872 миллионов рублей, а расходной — на 500 329 миллионов рублей. Основные показатели бюджета Волгограда-2017 будут откорректированы с учетом планируемых изменений», — добавили в ведомстве.

Общий объем доходов составит 20 774 794,3 тыс. рублей. Общий объем расходов — 21 078 251,3 тыс. рублей.