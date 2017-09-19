Дефицит бюджета Волгограда увеличится более чем на 100 млн рублей
Дефицит бюджета Волгограда увеличится на 102 457 миллионов рублей и достигнет 303 457 миллионов рублей.
Дефицит бюджета Волгограда увеличится на 102 457 миллионов рублей и достигнет 303 457 миллионов рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, бюджет Волгограда увеличится на 400 миллионов рублей.
«Предполагается увеличение доходной части на 397 872 миллионов рублей, а расходной — на 500 329 миллионов рублей. Основные показатели бюджета Волгограда-2017 будут откорректированы с учетом планируемых изменений», — добавили в ведомстве.
Общий объем доходов составит 20 774 794,3 тыс. рублей. Общий объем расходов — 21 078 251,3 тыс. рублей.
Увеличение доходной части на 3,5% к утвержденным назначениям происходит, в основном, за счет дополнительных поступлений из вышестоящих бюджетов.