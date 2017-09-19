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14:38 (мск), источник: Zakon.kz

В Нацбанке высказали позицию по криптовалютам

На данном этапе мы занимаем позицию больше наблюдателя, чем проактивного игрока — Акишев.

ЦБ: $ 58.0993   +0.48 € 69.6785   +0.93 ММВБ: $ 58.0525   -0.06 € 69.5225   +0.03
Источник: Zakon.kz

О позиции Национального Банка по использованию криптовалют рассказал председатель финансового регулятора Данияр Акишев в ходе встречи с главными редакторами печатных и телевизионных СМИ, передает Zakon.kz. Д. Акишев подчеркнул, что вопросы регулирования либо ограничения криптовалют в Казахстане требуют дополнительного изучения.

«В Национальном Банке несколько департаментов занимаются изучением криптовалют и сейчас преждевременно давать всеобъемлющую оценку тех процессов, которые происходят на этом рынке. На данном этапе мы занимаем позицию больше наблюдателя, чем проактивного игрока».

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Он пояснил журналистам, почему сложилась данная позиция финрегулятора.

«Первое, что нужно понимать: криптовалюта существует в мире и для того, чтобы ее ограничить, необходимо знать, есть ли механизм ее администрирования. Например, если вы стали участником финансовой пирамиды зарубежом, никаких рычагов воздействия на вас у Национального Банка нет, а в Казахстане этот вопрос мы можем администрировать».

Д. Акишев рассказал, что на данном этапе Национальный Банк изучает данный вопрос с точки зрения достаточности механизмов регулирования и возможностей финрегулятора.

«Считаю, что в условиях открытой валютной либерализации, которая позволяет производить денежные переводы в любую точку мира без каких-либо ограничений, допускает возможность, что население будет покупать криптовалюту не на казахстанском рынке, а на соседнем и в этом случае, скорее всего, регулировать этот процесс будет сложно».

В заключении он добавил, что, к сожалению, населением не всегда правильно понимается то, что анонсируется центральными банками.

«Можно часто услышать, что какая-то страна признала криптовалюту, я считаю, что здесь речь, скорее всего, идет о каком-то отдельном регулятивном и достаточно узком правовом поле, в котором эта криптовалюта может использоваться, например, для определенного рода операции, либо определенной группы лиц, обладающих какими-то квалифицированными навыками и скорее всего только для каких-то расчетов внутри страны. Также есть страны, которые достаточно агрессивно относятся к криптовалютам и идут по пути запретов. Единого стандарта в этом отношении в мире пока не выработано».

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