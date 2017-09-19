Башкирия бесплатно получила от Крыма детскую здравницу

Кардиологический санаторий «Юбилейный», расположенный в Евпатории, перешёл в собственность Башкирии. Соответствующее решение принято 19 сентября на заседании Совета министров Крыма.

Ранее Госсовет республики принял решение об отчуждении здравницы из госсобственности. По мнению крымских властей, это позволит создать дополнительные рабочие места, ежегодно увеличивать доход республиканского бюджета и поднять уровень санаторно-курортной отрасли полуострова.

В инфраструктуру кардиологического санатория для детей и детей с родителями «Юбилейный» входят спальные двух- и трехэтажных корпуса, реконструированные в 2004 году, хозяйственные сооружения, земельный участок площадью более 10 га и имущество здравницы на западном побережье Крыма вблизи озера Мойнаки. Также на территории находятся парк, кинотеатр, спортплощадка, сауна, библиотека, корты, танцплощадка, медпункт.