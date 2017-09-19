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15:20 (мск), источник: АиФ Уфа

Башкирия бесплатно получила от Крыма детскую здравницу

Кардиологический санаторий «Юбилейный» в Евпатории перешел к республике.

Кардиологический санаторий «Юбилейный», расположенный в Евпатории, перешёл в собственность Башкирии. Соответствующее решение принято 19 сентября на заседании Совета министров Крыма.

Ранее Госсовет республики принял решение об отчуждении здравницы из госсобственности. По мнению крымских властей, это позволит создать дополнительные рабочие места, ежегодно увеличивать доход республиканского бюджета и поднять уровень санаторно-курортной отрасли полуострова.

В инфраструктуру кардиологического санатория для детей и детей с родителями «Юбилейный» входят спальные двух- и трехэтажных корпуса, реконструированные в 2004 году, хозяйственные сооружения, земельный участок площадью более 10 га и имущество здравницы на западном побережье Крыма вблизи озера Мойнаки. Также на территории находятся парк, кинотеатр, спортплощадка, сауна, библиотека, корты, танцплощадка, медпункт.

Как ранее заявлял глава Башкирии Рустэм Хамитов, из республиканского бюджета планируется выделить солидную сумму на модернизацию санатория, которая будет завершена уже к началу следующего туристического сезона. Напомним, что Башкирия шефствует над Белогорским районом Крымской республики. С 2014 по 2016 годы наша республика направила на поддержку подшефного района более 400 млн рублей.

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