В Краснодаре будут строить новый микрорайон на 23 тысячи жителей
Он проектируется в Карасунском округе, в районе поселков Зеленопольского и Знаменского.
Он проектируется в Карасунском округе, в районе поселков Зеленопольского и Знаменского.
Проект внесения изменений в генеральный план города, включающий многоквартирную жилую застройку и социальную инфраструктуру, вынесен на рассмотрение в рамках публичных слушаний.
— В границах данной территории вместе со строительством жилого комплекса предусмотрено создание необходимой социальной инфраструктуры. Предусмотрено возведение двух школ на 2200 и 1100 учащихся, нескольких детских садов на 2095 мест, отделения связи, поликлиники и других объектов
Земельные участки площадью в 70 га расположены в Карасунском округе вдоль Восточного обхода между поселками Зеленопольским и Знаменским.
Проект комплексной застройки включает многоквартирные жилые дома высотностью от 4 до 20 этажей, рассчитанные более чем на 23 тысячи жителей, средние и дошкольные общеобразовательные учреждения, помещения для детских внешкольных, спортивных,
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Краснодара пройдут 5 октября в актовом зале администрации Карасунского округа (ул. им. Селезнева, 244), сообщает