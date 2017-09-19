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15:42 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре будут строить новый микрорайон на 23 тысячи жителей

Он проектируется в Карасунском округе, в районе поселков Зеленопольского и Знаменского.

Источник: Югополис

Проект внесения изменений в генеральный план города, включающий многоквартирную жилую застройку и социальную инфраструктуру, вынесен на рассмотрение в рамках публичных слушаний.

— В границах данной территории вместе со строительством жилого комплекса предусмотрено создание необходимой социальной инфраструктуры. Предусмотрено возведение двух школ на 2200 и 1100 учащихся, нескольких детских садов на 2095 мест, отделения связи, поликлиники и других объектов общественно-делового и коммерческого назначения, — сообщили в городском департаменте архитектуры и градостроительства.

Земельные участки площадью в 70 га расположены в Карасунском округе вдоль Восточного обхода между поселками Зеленопольским и Знаменским.

Проект комплексной застройки включает многоквартирные жилые дома высотностью от 4 до 20 этажей, рассчитанные более чем на 23 тысячи жителей, средние и дошкольные общеобразовательные учреждения, помещения для детских внешкольных, спортивных, культурно-массовых занятий, аптеки, поликлиники, отделения почты и банка, предприятия торговли и общественного питания. Территория будет обеспечена инженерными коммуникациями, транспортной инфраструктурой и зелеными зонами.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Краснодара пройдут 5 октября в актовом зале администрации Карасунского округа (ул. им. Селезнева, 244), сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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