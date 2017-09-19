В Калининградской области средняя зарплата за месяц выросла на 2,2 тысячи рублей

Месяцем ранее — 30224,6 рубля. Таким образом номинальная зарплата выросла на 3,9%.

Выросла и реальная зарплата: в июне относительно мая она оказалась выше на 2,8%.

По итогам второго квартала 2017 года средняя заработная плата в Калининградской области составила 31541,5 рубля, при том, что в первом квартале это было 29522,4 рубля. Относительно второго квартала 2016 года номинальная зарплата оказалась выше на 6,4%.