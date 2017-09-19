Строительство ярмарки на парковке воронежского ТЦ «Мир» началось незаконно

Источник: Вести - Воронеж

Предприниматели не получили разрешительную документацию на строительство ярмарки на парковке торгового центра «Мир», сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии во вторник, 19 сентября. Хотя подрядчики приступили к работам ещё в начале сентября.

В Воронеже существует план размещения ярмарок на территории города, включающий карты-схемы размещения площадок и типовые архитектурные решения торговых мест. Помимо того, что разрешение на строительство получено не было, собственники территории ещё не предоставляли на согласование в управление главного архитектора внешний вид ярмарки, уточнили в мэрии.

Указать на нарушение правил предпринимателям должны сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, поскольку эта территория частная, добавили в горадминистрации.

Строительство ярмарки на парковке ТЦ «Мир» (Среднемосковская, 32б) началось в начале сентября. Тогда же представители торгового центра сообщили, что торговые ряды планируется открыть в ноябре — вероятно, там должны продавать продкуты.

— Все зависит от арендаторов. В любом случае, мы бы хотели, чтобы ярмарка дополняла и расширяла ассортимент товаров, представленных в торговом центре, — ранее уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» представили ТЦ.