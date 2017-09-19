Строительство ярмарки на парковке воронежского ТЦ «Мир» началось незаконно
Предприниматели не получили разрешительную документацию.
Предприниматели не получили разрешительную документацию.
Предприниматели не получили разрешительную документацию на строительство ярмарки на парковке торгового центра «Мир», сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
В Воронеже существует план размещения ярмарок на территории города, включающий
Указать на нарушение правил предпринимателям должны сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, поскольку эта территория частная, добавили в горадминистрации.
Строительство ярмарки на парковке ТЦ «Мир» (Среднемосковская, 32б) началось в начале сентября. Тогда же представители торгового центра сообщили, что торговые ряды планируется открыть в ноябре — вероятно, там должны продавать продкуты.
— Все зависит от арендаторов. В любом случае, мы бы хотели, чтобы ярмарка дополняла и расширяла ассортимент товаров, представленных в торговом центре, — ранее уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» представили ТЦ.
Екатерина Трещикова.