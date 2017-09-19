Покупатели и арендаторы жилья настроены на вторичку

Источник: Агентство «Москва»

Подавляющее большинство покупателей жилья в Москве и Подмосковье (92%) настроены на вторичный рынок, говорится в результатах исследования. Также во вторичном рынке заинтересованы 74% арендаторов.

41% пользователей для покупки ищут однокомнатные квартиры, что касается арендаторов, предпочитают однушки 33%.

Каждый второй арендатор в московском регионе ищет место долгосрочного проживания, еще 48% хотят снять жилье на месяц. При этом доля запросов на аренду комнаты составляет 45%.