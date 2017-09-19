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17:13 (мск), источник: Вести.Ru

Покупатели и арендаторы жилья настроены на вторичку

Эксперты Недвижимости Mail.Ru проанализировали связанные с недвижимостью онлайн-запросы пользователей.

Источник: Агентство «Москва»

Подавляющее большинство покупателей жилья в Москве и Подмосковье (92%) настроены на вторичный рынок, говорится в результатах исследования. Также во вторичном рынке заинтересованы 74% арендаторов.

41% пользователей для покупки ищут однокомнатные квартиры, что касается арендаторов, предпочитают однушки 33%.

Каждый второй арендатор в московском регионе ищет место долгосрочного проживания, еще 48% хотят снять жилье на месяц. При этом доля запросов на аренду комнаты составляет 45%.

Как показывает статистика компании, большинство покупателей не готовы приобрести квартиру дороже 6 миллионов рублей, а арендаторы в основном готовы платить за съемное жилье не более 30 тысяч рублей в месяц.

Число сделок на вторичном рынке жилья сократилось в 2 раза
Во время загрузки произошла ошибка.
22 августа© Ньюстюб
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