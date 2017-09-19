Платежи за отопление на Южном Урале вырастут на 4%

«Начиная с 2014 года, субсидируется, в частности, тепловая энергия. В этом году размер субсидий теплоснабжающим организациям составит около 1 млрд 200 млн рублей. По прогнозам, в следующем году эта цифра вырастет до 1 млрд 300 млн — это разница между экономически обоснованным тарифом и установленным льготным тарифом для теплоснабжения населения», — отметил Сергей Шаль.