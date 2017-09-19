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15:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Платежи за отопление на Южном Урале вырастут на 4%

Средний рост платежей за отопление в этом году таким образом составит 3,9%, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

Как заявил вице-губернатор Сергей Шаль, для оплаты теплоснабжения выделяются специальные субсидии.

«Начиная с 2014 года, субсидируется, в частности, тепловая энергия. В этом году размер субсидий теплоснабжающим организациям составит около 1 млрд 200 млн рублей. По прогнозам, в следующем году эта цифра вырастет до 1 млрд 300 млн — это разница между экономически обоснованным тарифом и установленным льготным тарифом для теплоснабжения населения», — отметил Сергей Шаль.

Вице-губернатор добавил, что в случае роста тарифа более чем на 3,9% или если в целом коммунальный платеж превышает 22% от суммарного дохода, можно обратиться в органы социальной защиты и также получить субсидию.

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