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15:45 (мск), источник: PROUFU.ru

Улицу Бессонова в Уфе закроют на неделю из-за ремонта

В Уфе со среды, 20 сентября, примерно на неделю закроют движение по улице Бессонова.

Ремонт дороги будет проводиться на участке от улицы Окружной до проспекта Октября, сообщили в администрации города.

«В течении недели подрядная организация будет закрывать движение транспорта по кварталам, о чем будут сообщать соответствующие дорожные указатели», — говорится в сообщении пресс-службы.

Оперативную информацию о перекрытиях дорог в Уфе автомобилисты могут получать из официальных групп столичной администрации в соцсетях.

На сегодня ремонт дорог в Уфе завершен на 50%.

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