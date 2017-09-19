Улицу Бессонова в Уфе закроют на неделю из-за ремонта
В Уфе со среды, 20 сентября, примерно на неделю закроют движение по улице Бессонова.
В Уфе со среды, 20 сентября, примерно на неделю закроют движение по улице Бессонова.
Ремонт дороги будет проводиться на участке от улицы Окружной до проспекта Октября, сообщили в администрации города.
«В течении недели подрядная организация будет закрывать движение транспорта по кварталам, о чем будут сообщать соответствующие дорожные указатели», — говорится в сообщении
Оперативную информацию о перекрытиях дорог в Уфе автомобилисты могут получать из официальных групп столичной администрации в соцсетях.
На сегодня ремонт дорог в Уфе завершен на 50%.