Улицу Бессонова в Уфе закроют на неделю из-за ремонта

Ремонт дороги будет проводиться на участке от улицы Окружной до проспекта Октября, сообщили в администрации города.

«В течении недели подрядная организация будет закрывать движение транспорта по кварталам, о чем будут сообщать соответствующие дорожные указатели», — говорится в сообщении пресс-службы.

Оперативную информацию о перекрытиях дорог в Уфе автомобилисты могут получать из официальных групп столичной администрации в соцсетях.