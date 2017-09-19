Строительство водопровода в деревне Кузнечиха Нижнего Новгорода снова перенесено

Как заявил в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и предпринимательству замдиректора департамента финансов Владимир Лакасев, средства, запланированные на строительство водопровода, пойдут на другие нужды.

По его словам, проект изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2017−2019 годы предполагает снятие со статьи расходов 13 млн. рублей на прокладку водопровода в деревню Кузнечиха.

Однако уже в 2018 году на эти нужды будет выделено уже 23 млн. рублей и таким образом прокладка начнется только в 2018 году, как позволят погодные условия.

Кроме того, согласно последним правкам, расходы бюджета Нижнего Новгорода в 2017 году планируется увеличить на 28 млн рублей для оплаты администрацией исполнительных листов по услугам «Ростелекома».