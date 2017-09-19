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17:48 (мск), источник: РБК

«Почта России» попросила вернуть ей господдержку

Глава «Почты России» Николай Подгузов ​​​заявил о необходимости возвращения почтовому оператору государственной поддержки, в том числе финансовой. Он отметил, что переговоры с правительством на этот счет уже ведутся.

Источник: РИА "Новости"

«Почта России» нуждается в государственной поддержке, как финансовой, так и регуляторной, заявил во вторник журналистам глава госкомпании Николай Подгузов в ходе форума генеральных директоров почтовых служб мира.

Нам важна поддержка государства — и регуляторная, и финансовая, потому что мы, на самом деле, представляем государство там, где его никто не представляет.
Николай Подгузов
Глава «Почты России»

«Поэтому в этом плане, я считаю, мы очень надежный партнер государства. Если нас в этом плане будут активнее поддерживать, это будет только на пользу нашим гражданам», — приводит слова Подгузова ТАСС. Обременение со стороны правительств предоставлением некоторых убыточных услуг в сочетании с отсутствием государственных инвестиций в почтовую инфраструктуру, а также ограничения в управлении капиталом затрудняют преобразование услуг, говорится в официальном сообщении «Почты России». Николай Подгузов уточнил, что диалог с правительством по этому поводу уже ведется и сейчас находится в «интенсивной стадии».

Последний раз «Почта России» получала субсидии из федерального бюджета в 2014 году.

Размер субсидии составлял 3,139 млрд руб., из которых 3 млрд руб. были направлены предприятию для компенсации финансовых потерь от сдерживания роста на доставку подписных печатных изданий, а 139 млн руб.— за работу на Крайнем Севере, сообщал ранее представитель Минкомсвязи, которое курирует работу «Почты России». Более выплаты не производились. Президент России Владимир Путин в апреле 2017 года заявлял, что давать субсидии «Почте России» было неэффективно. «Все субсидии, которые раньше предоставлялись и которые были в прошлом или позапрошлом году свернуты фактически, все равно не давали возможности “Почте России” выйти даже в ноль. Поэтому субсидии в целом на почту нужного эффекта нам с вами не дают», — утверждал Владимир Путин.

«Почта России» впервые показала чистую прибыль в 2015 году — она составила 1,6 млрд руб. при выручке в 149 млрд руб.139 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

Бывший глава «Почты России» Дмитрий Страшнов в интервью РБК говорил, что считает главным достижение то, что за два года работы его команды предприятие стало безубыточным и бездотационным, продолжая предоставлять социально значимые услуги всему населению, убыточные по своей сути.

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«Мы как тогда, так и сейчас оказываем универсальные услуги связи населению по тарифам, которые регулирует государство, но которые убыточны для нас. С “Почты России” эту обязанность никто не снимал — мы продолжаем оставаться национальным оператором, предоставляющим социально значимые услуги по тарифам, которые не окупают их себестоимость. Но было решение правительства. Наверное, эти деньги были нужнее где-то в другой отрасли. Поэтому в 2014 году нам объявили, что дотации закончились», — рассказывал Дмитрий Страшнов.

Он отмечал, что это стало неожиданностью, и у организации произошел разрыв в бюджете на год, куда эти субсидии были заложены. «Нам пришлось пойти на непопулярные меры — повышение тарифов на подписку. Была колоссальная волна негатива в медиа с обвинениями меня чуть ли не в подрыве государственных устоев, но мы смогли объяснить свои действия, смогли перестроить отношения со всеми издательскими домами, с изданиями, которые нас в конечном итоге поддержали. Я считаю, что это был достаточно позитивный шаг, потому что это позволило нам в кратчайшие сроки мобилизоваться, и уже с 2015 года мы фактически стали прибыльной компанией, продолжающей оказывать социально значимые услуги без государственных дотаций», — говорил Страшнов.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Alex Heavy
Ваша почта - это мезозойская эра,именно так мне написал продавец музыкального Интернет магазина“AMAZON”из Англии,отправляя мои пластинки в Россию. Как...
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