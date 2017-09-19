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16:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Flydubai удвоит рейсы из Екатеринбурга

И по всей России.

Авиакомпания Flydubai с конца октября увеличит количество рейсов из Екатеринбурга — улететь в Дубай можно будет 7 раз в неделю, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе перевозчика.

В зимнем расписании Flydubai рейсов в Россию в целом станет вдвое больше. Авиакомпания будет осуществлять 40 полетов в неделю по 10 направлениям. Помимо столицы Урала арабский перевозчик будет летать в Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Москву, Ростов-на-Дону, Самару, Махачкалу, Воронеж и Уфу.

Количество рейсов перевозчик увеличил в ответ на возросший спрос. В 2017 году для россиян в ОАЭ был введен упрощен визовый режим. Благодаря этому туристический поток из России в Дубай в первой половине года вырос на 97%.

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