Flydubai удвоит рейсы из Екатеринбурга
И по всей России.
И по всей России.
Авиакомпания Flydubai с конца октября увеличит количество рейсов из Екатеринбурга — улететь в Дубай можно будет 7 раз в неделю, сообщили «Уралинформбюро» в
В зимнем расписании Flydubai рейсов в Россию в целом станет вдвое больше. Авиакомпания будет осуществлять 40 полетов в неделю по 10 направлениям. Помимо столицы Урала арабский перевозчик будет летать в Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Москву,
Количество рейсов перевозчик увеличил в ответ на возросший спрос. В 2017 году для россиян в ОАЭ был введен упрощен визовый режим. Благодаря этому туристический поток из России в Дубай в первой половине года вырос на 97%.