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17:01 (мск), источник: РИА Новости

Из взорванного на юго-востоке Москвы банкомата украли более 40 млн рублей

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ущерб от действий воров, подорвавших банкомат на юго-востоке Москвы, превысил 40 миллионов рублей, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: Агентство «Москва»

По данным источника РИА Новости, был взорван банкомат Альфа-банка на Лермонтовском проспекте.

«Четверо неизвестных, повредив банкоматы, похитили денежные средства, после чего скрылись. Ущерб составил более 40 миллионов рублей», — сказала Волк, не уточняя название банка.

В МВД не уточнили, какая часть этих денег составляет похищенную сумму, а какая — ущерб от подрыва самого банкомата.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется поиск подозреваемых.

Банкомат взорвали на Лермонтовском проспекте
Во время загрузки произошла ошибка.
17:12 (мск)© Ньюстюб
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