Из взорванного на юго-востоке Москвы банкомата украли более 40 млн рублей

Источник: Агентство «Москва»

По данным источника РИА Новости, был взорван банкомат Альфа-банка на Лермонтовском проспекте.

«Четверо неизвестных, повредив банкоматы, похитили денежные средства, после чего скрылись. Ущерб составил более 40 миллионов рублей», — сказала Волк, не уточняя название банка.

В МВД не уточнили, какая часть этих денег составляет похищенную сумму, а какая — ущерб от подрыва самого банкомата.