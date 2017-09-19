Из взорванного на юго-востоке Москвы банкомата украли более 40 млн рублей
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ущерб от действий воров, подорвавших банкомат на
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ущерб от действий воров, подорвавших банкомат на
По данным источника РИА Новости, был взорван банкомат
«Четверо неизвестных, повредив банкоматы, похитили денежные средства, после чего скрылись. Ущерб составил более 40 миллионов рублей», — сказала Волк, не уточняя название банка.
В МВД не уточнили, какая часть этих денег составляет похищенную сумму, а какая — ущерб от подрыва самого банкомата.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется поиск подозреваемых.