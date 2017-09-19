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16:55 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусские банки попали в рейтинг крупнейших в регионе

Агентство «РИА Рейтинг» представило список из 200 крупнейших банков Восточной и Центральной Европы по уровню активов.

Источник: Sputnik.by

В новом списке от «РИА Рейтинг» — 200 самых крупных банков Восточной и Центральной Европы. Первые три места заняли российские банки: Сбербанк (418,23 млрд долларов), ВТБ (207,49 млрд) и Газпромбанк (80,44 млрд).

Попали в рейтинг и несколько белорусских банков. Так, Беларусбанк занял 35 место с активами в 12,83 миллиарда долларов. Белагропромбанк с 4,59 миллиарда — на 86-м месте.

Кроме того, в списке крупнейших банков региона белорусские Белвнешэкономбанк, БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк и Приорбанк.

Доля белорусских банков в рейтинге составила всего 3,5%, 40,5% всех богатейших банков Центральной и Восточной Европы — российские.

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