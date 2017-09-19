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18:05 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Программа капремонта жилых домов в Волгоградской области на грани провала

План капитального ремонта жилых домов в Волгоградской области на грани провала, сообщает ВДТВ.

Как отмечает на свой страничке в Фейсбуке депутат областной думы Николай Лукьяненко, в краткосрочный план ремонта многоквартирных домов на 2017 год вошло 587 многоэтажек. При этом после более детального анализа 38 из них были исключены из списка, еще 4 дома под вопросом, поскольку средств на счете не хватает.

Из оставшихся 545 домов работы закончены только в 17 домах, в 301 доме работы еще идут, а в оставшихся 227 домах ремонт даже не начинался.

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