Программа капремонта жилых домов в Волгоградской области на грани провала

Как отмечает на свой страничке в Фейсбуке депутат областной думы Николай Лукьяненко, в краткосрочный план ремонта многоквартирных домов на 2017 год вошло 587 многоэтажек. При этом после более детального анализа 38 из них были исключены из списка, еще 4 дома под вопросом, поскольку средств на счете не хватает.