Программа капремонта жилых домов в Волгоградской области на грани провала
План капитального ремонта жилых домов в Волгоградской области на грани провала, сообщает ВДТВ.
План капитального ремонта жилых домов в Волгоградской области на грани провала, сообщает ВДТВ.
Как отмечает на свой страничке в Фейсбуке депутат областной думы Николай Лукьяненко, в краткосрочный план ремонта многоквартирных домов на 2017 год вошло 587 многоэтажек. При этом после более детального анализа 38 из них были исключены из списка, еще 4 дома под вопросом, поскольку средств на счете не хватает.
Из оставшихся 545 домов работы закончены только в 17 домах, в 301 доме работы еще идут, а в оставшихся 227 домах ремонт даже не начинался.