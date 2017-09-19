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16:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода планирует демонтировать 600 незаконных рекламных конструкций в 2017 году

Администрация Нижнего Новгорода планирует демонтировать 600 незаконных рекламных конструкций в 2017 году.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 19 сентября. Как заявил исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов в ходе выездного совещания в Автозаводском районе 19 сентября, с 2015 года в городе было демонтировано 1,2 тысячи конструкций, не попавших в схему размещения. 506 из них демонтировано в добровольном порядке, а 694 принудительно за счет средств бюджета города.

«В этом году в очереди на демонтаж 600 незаконных рекламных конструкций, по 300 уже получено утвердительное решение от всех заинтересованных структур, еще по 300 документация проходит этапы согласования. Объем большой, но учитывая, что мы в 2015 году только начали эту работу, люди уже обратили внимание, что город внешне очевидно освободился от несуразной рекламы. Эффективность этой работы очень высокая»
Сергей Миронов

В ходе объезда заместитель директора Центра градостроительства и архитектуры Александр Саляев рассказал Сергею Миронову, что рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые без действующих разрешений, были выявлены в начале года в ходе планового объезда Нижнего Новгорода.

Кроме того, объекты были подключены к электросетям и за их освещение в темное время суток платили жители многоквартирных домов. Такие действия являются противозаконными. Он также отметил, что горадминистрацией были выданы предписания о демонтаже незаконной рекламы, но владельцы объектов никакие меры не предприняли. В связи с этим, демонтаж организован принудительно силами подрядной организации, выигравшей конкурс.

«За незаконное размещение рекламной конструкции предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц штраф составляет от 500 тысяч рублей до миллиона, для должностных лиц — от пяти тысяч до 20 тысяч рублей, для физических лиц — от одной тысячи до пяти тысяч рублей. С целью ужесточения контроля исполнения закона “О рекламе” субъектами рынка, а также для побуждения владельцев незаконных рекламных конструкций к добровольному демонтажу администрация города активно взаимодействует с органами полиции и управлением федеральной антимонопольной службы», — сказал Александр Саляев.

По его словам, с 2016 года Центром градостроительства и архитектуры внедрен новый способ работы с нарушителями.

«С помощью автодозвона на номера телефонов, указанных на рекламных изображениях незаконных конструкций, через короткие промежутки времени, абонентов информируют о необходимости демонтажа, а также об административной ответственности, предусмотренной за нарушение законодательства в сфере наружной рекламы», — подчеркнул Александр Саляев.

Как сообщалось ранее, в августе 2017 года ООО «Городская рекламная служба» (Нижний Новгород) выиграла аукцион на снос незаконных рекламных конструкций в Нижнем Новгороде. Компания запросила самую низкую цену за свои услуги — 987 тысяч рублей при начальной цене контракта в 2,82 млн рублей. Подрядчику предстоит до 1 декабря демонтировать 300 незаконно установленных или эксплуатируемых на территории города рекламных конструкций.

Напомним, в 2016 году администрация города планировала направить почти 3,5 млн рублей на демонтаж 410 незаконных рекламных конструкций. В итоге цена контракта составила 697 тысяч рублей. Работы выполнило ООО «Гринстройсервис» (Нижний Новгород).

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